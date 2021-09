Euroopa Liidus kehtestatud loomkatsete keeld on ohus: võitleme, et loomad ei peaks enam meie ilu pärast kannatama 

„Euroopa Kemikaaliamet teeb ettepaneku viia läbi loomkatseid, testimaks peamiselt kosmeetikatoodetes kasutatavaid pindaktiivseid ja säilitusaineid, sest nad on jõudnud järeldusele, et kui osa teavet on puudu, tuleks lünkade täitmiseks kasutada uusi loomkatsete andmeid. Mõned tuntud koostisosad, mida REACH’i (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) määruse kohaselt loomade peal testima hakataks, on propüülparabeen, naatriumlaurüülsarkosinaat ja ränidioksiid ning see omakorda mõjutab palju muid kosmeetikas kasutatavaid koostisosi,” räägib The Body Shopi piirkonnajuht Margot Kihulane.

Kihulase sõnul kasutatakse kosmeetikatoodete loomkatsetes tavaliselt rotte, hiiri, merisigasid või küülikuid ning need on loomade jaoks äärmiselt ebameeldivad. „2009. aastal läks Cruelty Free Internationali uurija 8 kuuks varjatult Ühendkuningriigis loomade katselaborisse. Ta filmis salaja hirmuäratavaid kannatusi, mis tuhandetele loomadele tekitati. Näiteks küülikuid kasutati pürogeeni ehk palavikku tekitava aine testides, kus seda süstiti saasteainete avastamiseks kõrvaveeni ja loomi hoiti tundide kaupa sunniviisiliselt kinni.“

Loomadeta katsed on sageli tõhusamad

Aastakümnete jooksul on teaduses välja töötatud aga palju alternatiive, mistõttu on toodete ja ainete ohutust võimalik tõestada ka ilma loomkatseteta. „Olemas on alternatiivsed testimisvõimalused, mis ei lase kannatada loomadel ega tarbijatel. Loomadeta katsed on sageli ka tõhusamad, usaldusväärsemad ja kiiremad, tõestades, et loomade julm kohtlemine on tarbetu kurjus. Võitleme loomkatsete lõpetamise eest kosmeetikatoodetes, et loomad ei peaks enam meie ilu pärast kannatama,“ selgitab piirkonnajuht.

The Body Shop on viimase kolme aastakümne jooksul teinud koostööd Cruelty Free Internationaliga ja nende ühiste jõupingutustega jõutigi eelmainitud 2013. aastal Euroopa Liidus kehtestatud keeluni. 2017. aastal sai alguse kaubamärk Forever Against Animal Testing, millega nõutakse loomkatsete keelamist kosmeetikatoodetes ja koostisainetes kõikjal ja igavesti. Koos Cruelty Free Internationaliga koguti üle 8 miljoni allkirja, kutsudes ÜRO-d üles ülemaailmset keeldu edasi viima.