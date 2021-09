Lugejakiri | Kas sina avad ja kontrollid, mis on munakarbi sees?! 

„Poodi ma tagasi ei sõitnud, aga enda peale olin küll kuri. Lapsepõlvest saadik on vanemad mind harjutanud, et kontrolli poes munad üle. Isegi mitte seda kogust, vaid seda, et munad karbis poleks katki. Olen seda enamasti ka teinud. Ja tõesti – mõnikord on munad katki olnud. Olen teise karbi võtnud. Kuhugi ei ole tõsta ka, müüjaid lähedal pole. Ja seekord ma karpe ei avanud ega kontrolli ei teinud. Nüüd saingi poole vähem mune. Jama eelkõige selles, et tahtsingi täidetud mune nädalavahetusel teha. Meile tulevad külalised. Samas lohutan, et ju ma pole ainus. Ma niigi enamasti vaadanud ja pole sellega seoses pettuma pidanud. Aga näen ka inimesi, kes suruvad lihtsalt karbi korvi ja on rahul – olgu või katkised! Minu kogemus siiski näitab, et alati tuleb kontrollida,” soovitab Epp.