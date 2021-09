Lugejakiri | MIDA TEHA?! Mees ei taha beebil mähkmeid vahetada 

„Nagu noaga oleks keegi selga lõiganud. Valu tõttu oleks ma beebi võinud maha kukutada. Mees teadis kõike ja hoolis – ma ei saa öelda, et ei hoolinud. Tõi süüa, tegi süüa ja koristas, aga on see üks ja ületamatu asi – mähkmeid ei vaheta. Ta on nõus neid poest ostma, aga vahetama mitte. Kõige kurvem on selle juures see, et teda ei aja mähkmed oksele ega ei teki mingit reaktsiooni, vaid tal on lihtsalt põhimõte. Et kuidas tema oma tütart alasti nüüd näeb ja vahetab. No minu arust ei ole vahet, kas tütar või poeg, sest selle järgi ei peaks siis mina pojal üldse mähkmeid vahetama. Ma kahtlen, et kui meil oleks poeg, et ta siis mähkmeid vahetaks. Mingi täiesti totter seisukoht, millest lahti ei saa lastud. Aga sisuliselt ei saagi ma ilma beebita kodust eemale. Kui tahan vanni minna, siis istub beebi meil mähe ümber ja nutab, sest issi ei vaheta mähet. Kui lähen koeraga jalutama, siis enne vahetan mähkme, et laps piinlema ei peaks. Mulle tundub, et tegu äkki mingi psüühilise häirega või miskit. Äkki peaks ta psühholoogi juurde saatma, et ta sellest üle saaks?! Kui oleks hädaolukord, siis jätaks ta me tütre musta mähkmega seni, kuni mu ema või õde appi saaksid tulla. Ma olen täiesti kindel selles. Kurb tunnistada, et selline oluline asi on nii mööda,” ei oska Sille murele lahendust leida.