Lugejakiri | Nördinud patsient: liiliad ei sobi arstikabinetti! 

„Ei läinud kaua, kui tundsin, et ajab aevastama. Turtsusin nagu kass. Mõni kõrval pööritas silmi ja kahtlustas, et mul vist koroona. Õnneks olid kõigil maskid ees - ka minul. Siis hakkas see lõhn lihtsalt vastu, sest ruum oli väike, aga lillel nii kange lõhn. Järgmisena hakkas pea mul valutama. No kuhugi ei olnud põgeneda ka! Lõpuks sain arsti juurde, aga juba tundus, et see lõhn oli uimaseks mind muutnud. Arsti juures õnneks oli aken lahti ja hea värske õhk, mis tegi pea klaarimaks. Hakkas kohe parem,” selgitab Merike.