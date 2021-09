Lugejakiri | Lapsevanem: mina oma last koolis vaktsineerida ei lase! 

„Ma ei ole vastane, vaid täiesti toetan ja pooldan vaktsineerimist, aga mitte koolis. Kui vaktsineerijaks on õde, kelle tööpäevad mööduvadki kooliõena, siis andku spetsialistid mulle andeks, aga tal pole piisavalt kogemust. Mitu süsti ta koolis aasta jooksul teeb? See arv on tühine, kui võrrelda seda haiglas töötava õega, kes juba praegu selle viimase aasta jooksul saanud koroonavaktsiinidega korraliku kogemuse. Ja tõenäoliselt saab ka kooliõde süstiga hakkama, aga kuidas on lood jälgimisega?! Haiglas, perearsti juures või vaktsineerimiskeskuses jagub personali, kel teadmisi ja oskusi. Mida teeb koolis see vaene õde siis, kui korraga mitmel hakkab halb? See ongi põhjus, miks ma ei pea õigeks, et lapsi koolis vaktsineeritakse. Pole kusagilt seda kiiret abi võtta. Ja miks seda vaktsineerimist peab nii laiali mööda ilma ajama? Meil on haiglad, perearstid – miks sellest ei piisa? No vaktsineerimine pole ju postiteenus, mis peab majaukseni jõudma! Liiga abituks tehakse meie inimesed,” leiab Karmen.