Lugejakiri | Kadunud kombed ja tavad: kas sina sulged surnuaias enda järel värava? 

„Viimased aastad on meie suguvõsas leina jagunud, mistõttu oleme ka rohkem käinud surnuaias. Ja pidevalt hakkab mulle silma üks asi – värav on lahti,” kirjutab 40aastane Leena.

„Kui surnuaeda lähme või sealt lahkume – ikka värav lahti. Minul on meeles lapsepõlves kuuldud vanaema sõnad, et enda järel tuleb alati värav sulgeda. Ja ma teen seda senini. Kõik jäägu sinna värava taha ja surnuaiale, lisaks on see austus ka surnute vastu,” leiab Leena.