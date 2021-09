Lugejakiri | Arsti juurde kingipaki ja pudeliga?! 

„Arvasin, et sellised kombed jäävad möödanikku, aga naistearsti juures käies märkasin, et pole see komme kuhugi kadunud. Tuli üks rase, kel käes pikem ja suurem kinkekott ja teine, mis natuke pisem. Ju üks arstile, teine ämmaemandale. Eemal seisis eakam naine, kel käes lilleõis. No sellest saan veel aru. Aga miks viiakse ikka veel arstile kingitusi? Jääb selline mulje, et kuhugi pole kadunud ka ümbriku sees raha viimine. Annab see hingerahu või usu, et tänu sellele saadakse paremat ravi?! Kas üldse tohib selliseid kingitusi vastu võtta? Minu arust jälle selline hall ala, mis vajaks selgitustööd,” kirjutab 34aastane Maarja.