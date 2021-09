Lugejakiri | Klient kurdab: soodusmüükidega saab petta! 

„Viimaste kuude jooksul olen tellinud mitmest erinevast firmast soodustooteid. Olen arve maksnud ja arvestanud, et peagi jõuab toode minuni. Ja siis läheb mõni nädal aega, et avastada postkastist kiri, mis teavitab, et toode on läbimüüdud. Raha lubatakse küll tagastada, aga miks ma pean mitu nädalat teadmatuses ootama?! Lisaks veel see, et miks paisatakse müüki midagi, mida neil tegelikult pakkuda ei ole. Näiteks tekikomplekt, millest ilma jäin. No vaevalt nüüd soodusmüügi tõttu seda just tuhandetes või sadades telliti. Mulle tundub, et firmal äkki oligi neid ainult kaks, aga mina olin lihtsalt kolmas klient, kellele enam ei jagunud. Siis tellisin siis soodusmüügi ajal maiustusi, millest korra mulle raha tagastati, aga korra pakuti asendustoodet. No kuidas saab šokolaad otsa lõppeda? Kas juurde ei tehta/tellita? Arusaamatu!” kurjustab pettunud Maiki.