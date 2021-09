Lugejakiri | Eksnaine ei anna mehele ta hukkunud isa sõrmust tagasi 

„Suhe lõppes ja kolisime lahku, aga mu isast mälestuseks jäänud sõrmust ta tagasi ei taha anda. Ta tundvat, et see on tema on. Ütleb, et see oli ju kingitus. Ma saan aru, aga ma ju kinkisin selle usus, et jääme kokku. Ja tulevikus saab keegi meie lastest selle mälestuseseme endale. Aga meie suhtlus ju suhte lõpuga katkes. Ja tegu on minu isast jäänud ainsa esemega, mis oli. Kas see on ikka õige, et see sõrmus talle jääb?” tunnistab mees, et jant sõrmusega on lisaks lahkuminekule järgmine põntsu tema elus.