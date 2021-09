LUDUPEA LÕVILAKAKS! Kaheksa soovitust, kuidas õhukestele juustele kohevust anda 

Õhukestele juustele kohevuse andmine on paras ettevõtmine. Ja kui mõelda veel sellele, et kohe-kohe on kätte jõudmas mütsi kandmise aeg, läheb tuju lõplikult ära. Juuksed on ludud, õrnad, katkevad kergesti ning neid on vaja väga sageli pesta. Ja piisab vaid ühest valesti valitud tootest, et juuksejuur taas peadligi vajuks ... No tõesõna, lõika või poisipea! Viimast soovitavad, muide, ka paljud juuksurid.