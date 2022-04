NAISTELEHE ARHIIV | Täna 60 saav Erik Ruus: „Mis on tehtud, see on tehtud, enam seda muuta ei saa. Ma eelistan tänases päevas elada.“

See juhtus aastaid tagasi, kui näitlejat vaevasid uneprobleemid. Magamatusest said üldse alguse paljud elu keerdkäigud, sest uinumiseks otsis mees alkoholist abi. „Läksin peale väljasõitu üksinda koju, ei jäänud magama. Ostsin alkoholi, aga see ei pane magama, oled hoopis koomas. Nii see tasapisi läks, kuni lõpuks üle võlli ...“

Tol korral võttis Erik aga unerohtu. Läks öösel vetsu, kus käis veel ümberehitus ja oli varakevadiselt külm. Naabrimees leidis Eriku kolm päeva hiljem, lõi ukse sisse. „Kiirabi viis mu ära. Magasin seal kolm ööd-päeva ja alajahtunud. Arstid ütlesid, et kümme minutit veel ja siis poleks olnud enam midagi teha,“ räägib ta ellujäämise imest.