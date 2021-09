KOOS VÕI MITTE? Koroonaviirus on muutnud inimeste suhtemustreid ja see võib sinu enesehinnangule halvasti mõjuda! 

Inglise keeles on tabav sõna situationship, mis tähendab segadust, mis ümbritseb paari, kes magavad koos ja/või kellel on üksteise suhtes romantilised tunded, kuid nad pole tegelikult suhtes. Koroonaviiruse tagajärjel on sellest saanud aga üsna tavaline nähtus.