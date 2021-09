Lugejakiri | Pensioniraha eest maksin võlad, ostsin sülearvuti ja teen veel ühe kõva peo! 

„Ma kaalusin nii ja naa, aga ma elan ju praegu. Seega on mul raha ka vaja nüüd ja praegu, mitte aastate pärast. Elukaaslane raha välja ei võtnud. See on tema otsus ja vastutust, aga mind ka ta veenma ei asunud. Ma maksin ära autolaenust oma jäägi ja ostsin endale korraliku arvuti. Kuna mu hobid on arvutiga seotud, siis on see igati mõistlik, et kodus oleks toimiv masin. Nüüd on mu kuutasud palju väiksemad, mistõttu saan kasvõi ise säästa selle kulutatud summa palju kiiremini. Plaanime veel järgmisel suvel natuke suuremat ja luksuslikumat reisi, mille tarbeks osa raha kõrvale panen. Ja osa kulub ka pidutsemiseks. Plaanin tähistada oma sünnipäeva ja sõpradele turismitalus suurema peo korraldada. Mis meenutab, et naine soovis ka korralikku kihlasõrmust. Ja eks saab ja jõulukingitused ostetud ja mõned kuud lahedamalt elatud. Kas ma kahetsen? Ei! Kas ma kardan, et pensionieas olen vaene? Oleks ka selle kogutud sambaga vaene. Mis seal siis vahet on?! Ja kui jääb tuhat või kaks alles, siis äkki kogun sissemaksu kokku ja ostan veel korteri,” ei kahtle Madis, et ta tegi õige otsuse.