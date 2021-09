KATKEND RAAMATUST | Tõestisündinud lugu afgaani tüdrukust, kes vedas ninapidi ja võitis Talibani režiimi 

Lahkusime järjekorrast. Ema läks suure ÜRO siltidega varustatud kilepakkide hunniku juurde ja võttis sealt ühe. Ma ei jõudnud ära oodata, et seda lahti teda ja teada saada, mis seal sees on. Me polnud nii ammu ühtegi päris kingitust saanud!

Vanasti, kui ramadaan oli läbi ja tähistasime paastukatkestuspüha Id ul-Fitr’i, said kõik lapsed uusi mänguasju või vähemasti mõne rõivaeseme, mida pidulikult esitleda, kui mindi kellelegi õnne soovima või kui sõbrad ja sugulased lõunale tulid. Kui tore oli paberit lahti rebida ja näha, mida vanemad olid meile ostnud!

Aga kingitusi ei teinud meile ammu enam vanemad, vaid välismaised organisatsioonid (ÜRO, kes valmistas alati siniseid asju, Punane Poolkuu ja paljud teised huvitavate tähekombinatsioonidega ühingud), ja nendeks polnud tikandite ja litritega rõivad, mis meile nii väga meeldisid, vaid oli, jahu ja riis. Aga isegi siis oli nende saabumine hea uudis ja meie, lapsed, olime neid saades väga rõõmsad, olgugi et pidime selleks tundide viisi järjekorras seisma.

Kilepakis, nagu õige pea teada saime, oli neli voodilina, teekann, plekk-kastrul ja söögitegemiseks üks väga algeline pliit, mis töötas bensiiniga. Sellega pidime Jalālābādi hiiglaslikus põgenikelaagris toime tulema. Jalālābād on oaas, jõukas linn, mida ümbritseb viljakas maa, aga laager asus nii kaugel, et oaasist polnud mitte haisugi – maatükk, kuhu oli kerkinud telkidest küla, kujutas endast täielikku kõrbe. See tähendas kive, tolmu, skorpione, madusid ja halastamatut päikest, ja mitte ühtegi puud, mis päiksekiiri summutaks.

Ema hakkas laagrisse jõudes kohe Kabuli igatsema. Tal oli seda äärmiselt ebamugavat paika raske taluda, ta tundis igavust naabrite seltsis, kes rääkisid ainult puštu keeles, mida ta ei osanud, kuigi see oli ta abikaasa emakeel, ja ta muretses hirmsasti minu pärast, sest kuumus ja puudulik hügieen muutsid mu haavad, millest mõned olid veel lahtised, päev-päevalt hullemaks.

Ema andis endast kõik, et meil oleks võimalikult mugav: ta valmistas madratsid, täites linad vanade riietega, tal õnnestus laagrisse tuua oma õde koos perega ja minu kahe noorema õega, kes olid tema hoole all, ja ta õppis vahetuskaupa tegema, aga ei kohanenud laagriga eales ja unistas alati äraminekust. Ta pidas vastu ainult teadmises, et viibime selles laagris, mis asus poolel teel Kabulist Pakistani, üksnes ajutiselt, kuni mind pidi võetama ühte Jalālābādi mainekasse haiglasse, mida juhtis üks Saksa organisatsioon. Erinevalt paljudest teistest laagriasukatest – põgenikest, kes ei tahtnud muud, kui riigist välja pääseda – ootasime meie seda, et arstid mind aitaks ja võiksime pärast seda kodulinna tagasi minna. Riigist lahkumine ei tulnud kõne allagi, sest ema ei tahtnud, et kui Zelmai tuleb meid ühel päeval Kabuli otsima, siis ei leiagi ta meid sealt eest. Isa oli vait.

Laagris tuli viibida kauem kui paar päeva. Esmalt pidime endale selgeks tegema, kuidas kõik toimis, harjuma meile määratud väikese ruumiga ja siis selgitama välja haigla asukoha ja mõtlema, kuidas sinna saada ja kust võtta selleks vajalikku raha.