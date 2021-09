NAHA TERVIS ALGAB SEESPOOLT! Väekad õlid aitavad sellele kaasa! 

Reilandt on seda meelt, et nahahooldus saab alguse juba toitumisest ja elustiilist. „Rohkem, kui arvatagi oskame, kulutavad meid stress, ebapiisavalt toitaineid pakkuv menüü, unehäired ja muu elustiili puudutav,“ lisab ta.

Õlidel on väga oluline roll selliste murede leevendamisel, sest neis leidub organismile hädavajalikke rasvhappeid. „Klientidega suheldes ja kosmeetikatoodete valikuid tehes tuleb tihti jutuks, kas menüü sisaldab piisaval määral taimseid õlisid,“ ütleb Reilandt. „Kõige rikkalikuma ja vitaalsust andvama koostisega on külmpressimise teel saadud õlid, mida sisse võttes omastuvad ained kiiresti ja toimivad hästi. Soovitan neid kasutada salatites.“

„Kindlasti ei tunne me seda looduse aardelaegast veel läbinisti,“ tõdeb Reilandt. „Kuid õlide kasutamine nii nahahoolduses kui ka toidulisanditena on kiirelt arenev trend ja pidevalt lisandub ka uuringute tulemusi.“

Reilandt rõhutab, et piisab vaid mõnest tilgast meelepärase toimega õlist päevakreemi sekka: „Oluline on, et õli hästi imenduks ja nahk ei jääks rasvane. Rasvane nahk on märk sellest, et õli on kas üle doseeritud või ei sobi kreemiga kokku.“