ARMAS ESE | Teatrinukk Tiiu – habras ja uudishimulik sariesineja 

Tiiu oli väga heade iseloomujoontega – leplik, väike, habras, armas ja lüüriline tütarlaps, kes laulis lilledele, lindudele ja loomadele. Nii on Eesti vanimat säilinud teatrinukku iseloomustanud näitleja Olli Ungvere, kes Tiiu osatäitjana mitmes nukulavastuses kaasa tegi. „Ta imestas kõige üle ja hüüdis ikka: „Vaata! Vaata!“. Tiiu pani kõike tähele. Oli väga terane,“ on nukule elu andnud näitlejanna rääkinud. Tema sõnul väljendab Tiiule omast uudishimu ka nuku muutumatu imestunud nägu. „Minule see nukk väga meeldis. Ta sai mulle väga omaseks ja armsaks,“ tõdes Ungvere.