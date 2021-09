GALERII | Naistelehe moetoimetaja uuest Eesti esileedist: midagi küsitavat või igavat me Sirje Karise seljas nägema ei hakka

Kuna Eestil on uus valitud president, on meil pärast presidendi ametissenimetamist ka uus esileedi. Milliste moevalikutega on aga Tartu linnamuuseumi direktor Sirje Karis seni presidendi vastuvõttudel silma paistnud ja kui palju võiks tema uus staatus seda muuta?