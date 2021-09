TIIU KAANELUGU |Iluduskuningannast õpetajaks! Erika Bauer: „Missindus on jäänud kolmekümne aasta taha, kuigi mingil moel saadab see mind tänaseni.”

Foto: Stanislav Moškov

Kuigi üle-eestilistest ilukonkurssidest on saanud minevik, teatakse esimesi Miss Estoniaid hästi! Nii on ka neljandal, 30 aastat tagasi pärjatud Erika Baueril missikroon terve elu nähtamatuna peas olnud ja iga tema klassi laps teab, et nende õpetaja on olnud Eesti iluduskuninganna.