„MÕTTEKOHT“ | Miks on suhetes oluline piire kehtestada?

Piiride seadmine ei ole lihtne, kuid neist on tublisti kasu.

„Kas sinu elus on mõni suhe läinud nii kaugele, et sa ei taha enam ühe või teise inimesega suhelda, sest tekkinud on emotsionaalne barjäär?“ soovitab värskes Naistelehe podcastis Mõttekoht mõelda coach ja nõustaja Teily Allas. Seda barjääri oleks aidanud ära hoida õigel ajal emotsionaalsete piiride seadmine.