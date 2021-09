Inimesed Saatejuht Kadi Jaanisoo-Kuld: otsustasin viimasel hetkel, et ei astu lavakasse Helen Serka Sanchez , täna 09:00 Jaga: M

„Töö teleajakirjanikuna on võimaldanud mul arendada mõistmist. Inimesi on igasuguseid ja teinekord võib lausa suu lahti kukkuda, kui keegi mõne ootamatu ja arusaamatu mõtte välja käib. Vot sellistel hetkedel on põnev mõelda, et miks ja kuidas on talle just need seisukohad külge jäänud,“ selgitab Kadi, miks ta hukkamõistuga ei kiirusta. Foto: Stanislav Moshkov