Nõukogude Liidul oli oma Audrey Hepburn 

Irina nägi ilmavalgust Tšetšeenia pealinnas Groznõis ja pärast tema sündi kolis viieliikmeline pere Moskvasse. Irina on meenutanud, et lasteaias käimine ei meeldinud talle mitte üks põrm. „Korraldasin hommikuti selliseid „kontserte“, et viimse piirini viidud naabrid tulid ema-isa juurde ja anusid mu koju jätmist. Peamine, et majarahvas rahu saaks.“