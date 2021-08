Merle Liivak: „Lastel võiks olla toiduga eluterve suhe“ 

Peale Johanni (10) ja Lumi (8) läheb sel sügisel kooli ka pere pesamuna Kõu. „Kuigi meie noorim laps on alles kuueaastane, teeb ta pere pikkade kaalumiste tulemusel kooliga proovi. Ta lihtsalt on selline varaküps,“ tõdeb Merle naerdes, et ilmselt on tegu kolmanda lapse sündroomiga.