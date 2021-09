KUULA KASVÕI TAMMSAARET! Audioraamatut saad nautida isegi põllumaal rohides 

Foto: Pixabay

Audioraamat on mõnus kaaslane reisidel, põllumaal rohides, köögis pliidi ääres toimetades või pikemal jalutuskäigul. See on ka suurepärane võimalus tuua kirjandus lähemale neile, kel silmanägemine ei võimalda pisikest teksti tarbida või kui kuulamine tundub ühel või teisel põhjusel lugemisest mugavam. Tutvusime teenusepakkujatega ja kuulasime, kuidas raamatud kõlavad!