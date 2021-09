Nägemispuudega tüdruk kirjutab raamatuid itaalia ja eesti keeles: igaühes meist on anded, need tuleb vaid üles leida 

„Panen nina vastu arvutit või raamatut, nii saan trükkida-lugeda küll,“ selgitab Mere Õie. Olles sünnist saati nägemispuudega, näeb ta parema silmaga teatud asju. Seda on umbes kolmandiku ulatuses sellest, mida näevad need, kel silmad korras. Vasaku silmaga ei näe ta üldse. „Õnneks said arstid õigel ajal jaole ja nägemist suudeti ikka säilitada,“ poetab ema Renata kõrvalt.