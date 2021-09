Saatejuht Urmas Vaino: õpetajad on meil õnnestunud, sest teadmisi on lastel murdu! 

„Saate idee hakkas küpsema möödunud kevadel koroonalaine tipphetkel, kui tekkis aega mõelda. Mul tiksus juba ammu kuklas mõte, et ühest küljest on Eesti õpilastel PISA-testides (rahvusvaheline õpilaste õpitulemuslikkuse hindamisprogramm – toim.) väga head tulemused ja teadmistelt oleme sõna otseses mõttes üks maailma tippudest. Samas needsamad lapsed, kes võrreldes eakaaslastega üle kogu planeedi on väga targad, on oma vaimse tervise probleemidega vähem või rohkem abstraktsete edetabelite täiesti teises otsas,“ võtab saatejuht Urmas (47) käsitluse lühidalt kokku. „Jagasin oma mõtisklusi ühe ja teisega, küsisin siin ja rääkisin seal ning samm-sammult koorus kaasamõtlejate abiga midagi, mida me nüüd siis juba teist hooaega ekraanil näeme,“ on Urmas tagasihoidlik ega taha kogu au enda peale võtta. Pigem peab ta saate kujunemist meeskondlikuks uurimisobjektiks.