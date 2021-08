SUURUS LOEB! Uuringus selgus, et kõigest paar sentimeetrit mängivad naise rahuldamises olulist rolli 

Londoni Kingi kõrgkooli teadlased kutsusid uuringus osalema 12 seksuaalselt aktiivset paari, et rohkem teada saada, kuidas peenise pikkus naiste seksuaalset naudingut mõjutab. Eksperdid vähendasid kunstlikult seksuaalse penetratsiooni sügavust, andes meestele erineva suurusega silikoonrõngad, mille nad pidid vahekorra ajal oma erekteerunud peenise ümber panema. Tulemustest selgus, et vaid üks lisatoll ehk umbes 2,5 cm muudab naiste jaoks kõike. See võib olla tingitud pikema peenise suuremast võimest stimuleerida kogu tuppe ja emakakaela.

Teadlased tahtsid uurida, kas seksuaalse penetratsiooni sügavuse kunstlik vähendamine vahekorra ajal muudab naiste jaoks midagi. Nad ütlesid, et mehed võivad oma peenise pikkuse või ümbermõõdu pärast muretseda või seda häbeneda ning paljud soovivad, et see oleks pikem.

„Alustasime eeldusega, et seksuaalse penetratsiooni sügavus pole enamiku naiste jaoks oluline,“ sõnavad eksperdid ajakirjas BJU International avaldatud artiklis. Kuid penetratsiooni vähendamine 2,5 cm võrra tõi kaasa naudingu olulise languse.

„Mida pikem oli erekteerunud peenis, seda väiksem oli tõenäosus, et rõngad mõjutasid seksuaalset naudingut,“ kirjutavad teadlased. Ent uuringu juht, professor David Veale rõhutab, et tulemusi ei tohiks valesti tõlgendada ega arvata, et peenise pikkuse suurendamine suurendab ühtlasi ka naiste seksuaalset naudingut. Pigem vähendab naiste seksuaalset naudingut see, kui seksuaalse penetratsiooni ajal jäetakse kogu peenise pikkus kasutamata.