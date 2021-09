Lugejakiri | Mured töökohas: keegi käib kapist teiste toitu õgimas? 

„Üks kolleeg oli kodus teinud toidu kaasa ja karbiga kappi pannud. Lõunale minnes oli karp üldse kadunud. Parim on see, et järgmisel päeval oli tühi karp tagasi. No okei- põhja oli õrn laiguke kastet jäetud. Ja võin kindlalt väita, et meil ei ole tööl nii vaeseid inimesi, et süüa kodus üldse poleks. See on kas pahatahtlik käitumine või suisa haigus. Keegi seda ei tunnista ja kaamerat meil pole. Nii ongi juba odavam osta toit lõuna ajal poest või kohvikust, sest siis tead kindlasti, et saad süüa midagi. Ja kui möllad ning võtad kaasa, aga keegi sööb suurema osa ära – jääd nälga ja ostad ikka toitu,” on Maila täitsa kuri.