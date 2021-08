KATKEND RAAMATUST | „Ma mõtlen seksile kogu aeg. See on minu probleem.“ 

Nii hakkas Natalia rääkima, mis teda vaevab. Tema armukesed olid tema kõige mürgisem probleem, samal ajal olid nad tema elu sool, suhkur, martsipan, umami. „Nad on eemal, aga nad on minu peas,“ ütles Natalia. „Nad on täielikult eemal, isegi kui nad on minuga. Isegi kui nad on minu sees! Mida rohkem ma neid suudlen, seda vähem on nad kohal. Ja siis on nad jälle eemal. Nad astuvad uksest välja, lähevad tööle, koju, abikaasade juurde, koerte juurde, kes kuhu. Minu aju hakkab esile manama mitmesuguseid kompositsioone, kuhu ma neid asetan. Ja ennast nende juurde, mõistagi. Mina olen alati kaasatud, keskel, minusse sisenetakse kõigist võimalikest avaustest ja ma täitun, aga see ei lõpe kunagi ja mu pea hakkab valutama. Ja minu sisse ei mahu ühtegi arukat edumeelset mõtet, sest mu pea on täis neid armukesi. Kes on ära. Minu sisse ei mahu informatsiooni, ma ei õpi midagi, vaid jään iga päevaga rumalamaks, sest armsamad pööravad minu sisemuses kõik pahupidi. Ja varsti lähen ma hulluks. Teen oma tööd nagu masin ja peagi koidab päev, kui mu ülemus seda märkab.“

„Ma kujutan endale ette, kuidas minu ülemus hiilib minu selja taha ja märkab, et minu hiirekäsi ei olegi hiire peal. Ja ta ei võta mul siis sugugi õlgadest ega raputa mind ülemuslikult ärkvele. Ja kindlasti ei torka ta oma käsi tagantpoolt minu kaenalde alla ega tõsta mind kõhuli kontorilauale. See mõte on läbinisti võimatu, loogikavastane, me oleme ju avatud kontoris. Minu ülemus ei ole kunagi oma positsiooni kuritarvitanud. Seega ei rebi ta minu seelikut üles ega sukapükse ja aluspükse alla, mis­järel ei tõmba ta oma pükse rebadele. Kogu see liigutuste sari on liiga keeruline, kui ma püüan seda seletada! Aga oletame nüüd siiski, natukeseks, et me oleme vööst allapoole alasti, mina ja ülemus, mina kõhuli kontorilaual ja tema minu taga. Avatud kontor meie ümber on pimenenud, telefonid on lõpetanud helisemise ja teised töötajad on kadunud. Ülemus seisab minu taga ja tema suur jäigastunud suguelund on vastu minu avanenud, märjaks tõmbunud suguelundit, ja siis: ei midagi. Ma kordan: ei midagi! Ma pimendan kontori oma mõttes üha uuesti, kaotan sealt inimesed nagu mustkunstnik, töötamisega kaasnevad helid lakkavad, on ainult rasked võõrad hingetõmbed minu selja taga. Need luban ma veel pildi sisse. Saate aru? Ma mõtlen seksile kogu aeg. See on minu probleem. Tulevane suguakt tungib minu pea sisse nagu kasvaja, ja ma olen kadunud. Olen kaalunud keemilist kastreerimist, antiandrogeene, olen mõelnud enesetapule. Ma tean teoreetiliselt, missugune on normaalne suguelu ja missugune on normaalne intiimsuhe, aga ma oskan neid teadmisi kasutada sama hästi, nagu ma oskan mängida klaverit. Jah, sa said õigesti aru, mul ei ole muusikalist kuulmist. Tajun kõike, absoluutselt kõike piltidena. Ega tea, mida teha armsamatega, kes on eemal, kui nad on kohal, ja kohal, kui nad on eemal, selle pärast tulin ma siia, sa oled minu viimane õlekõrs. Aita mind.”