GALERII | Mänguline, kelmikas ja täis vimkasid – Kriss Soonik esitles sügistalvist pesukollektsiooni 

Kriss Sooniku sügis-talvine kollektsioon on üle pika aja taas fookusega aluspesul ja sobis ideaalselt lõpetama Fotografiska Tallinnas fotograaf Ellen Von Unwerthi näitust „Pühendumus! 30 aastat naiste jäädvustamist“. Huvitava faktina võib välja tuua, et Saksa fotograaf Ellen Von Unwerth on pildistanud kodumaise disaineri Kriss Sooniku ikoonilist „Susan Chic“ bodi juba 9 aastat tagasi.