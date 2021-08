Ohhoo! Tallinn on paremuselt kolmas linn maailmas, kus laps saada! 

Foto: John Looy / Unsplash

Kes meist ei tahaks saada last keskkonnas, mis on selleks parim! Tuleb välja, et Tallinn on lapsekasvatamiseks üks paremaid kohti! Nii selgub William Russelli tehtud uurimusest, kus analüüsiti 50 linna erinevate näitajate põhjal nagu sünnitus- ja vanemapuhkus, eelkoolitasud ja turvalisus.