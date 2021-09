LUGEMISSOOVITUS | „Hästi elamine ei tähenda kannatuste vältimist, see tähendab kannatamist õigetel põhjustel.“ 

Mansoni „Kõik on p*rses. Raamat lootusest“ (Rahva Raamat, 2021) on heaks teejuhiks, kui soovid veidi süveneda maailmas valitsevatesse probleemidesse ning mõista, kust ja miks on need alguse saanud. Mark Mansoni kirjutamisstiil on endiselt ladus, otsekohene ja humoorikas, olgugi et teema on tegelikult tõsine – ette võetakse peaaegu kõik valdkonnad, alustades meelelahutusest ja lõpetades poliitikaga.