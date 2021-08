Kaardipanija Iris Sepman presidendist: "Kommunikatsioonile viitav kaart näitab, et ta kas tuleb sellest valdkonnast või on suurepärane suhtleja, tõeline diplomaat." 

„President … president … kes on järgmine president?“ pomiseb taroloog keskendunult kaarte segades. „Milline see inimene on … järgmise presidendi iseloom?“ Ladumise ajal kukub pakist välja Torn. „Hmm… noh, mis me siis nüüd ütleme? Tuleb lammutama? Lõhub vana ära?“

Samal teemal Naine Teadmanaine Iris Sepman: „Kaartide põhjal ei saa 100% väita, et keegi petab.“ Kui kaardid laual, lausub naine, et uus president tahab teha asju teistmoodi ja midagi põhjalikult muuta. „See inimene on ühest küljest ettevõtlik, kindla käega aktiivne isik, aga samas toimetab mõõdukalt. Kommunikatsioonile viitav kaart näitab, et ta kas tuleb sellest valdkonnast või on suurepärane suhtleja, tõeline diplomaat. Arvan kindlalt, et see on mees. See kaart näitab selle inimese loomust – ta on pehmema loomuga mees.

Järgmise presidendi esimese ametiaasta kohta näitavad kaardid, et tema tegevusvabadus on piiratud. „Ta tahaks midagi uuendada, nii et mingid struktuurid tuleks täitsa maatasa teha, aga tal kärbitakse tiibu,“ näeb Iris ja lisab veel, et miski hoiab teda minevikus kinni. „Talle on olulised mingid mälestused, mistõttu on otsuste ja muudatuste tegemine raske, tuues kaasa kurvastust ja kaotusvalu,“ selgitab Iris kaarte pannes, et see võib olla tingitud mingist töövalikust loobumisest, aga ka seotud harjumuste või millegi isiklikuga.