Kaardipanija Iris Sepman ennustab, kellest saab järgmine president 

„President … president … kes on järgmine president?“ pomiseb taroloog keskendunult kaarte segades. „Milline see inimene on … järgmise presidendi iseloom?“ Ladumise ajal kukub pakist välja Torn. „Hmm… noh, mis me siis nüüd ütleme? Tuleb lammutama? Lõhub vana ära?“