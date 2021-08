Leiutati meestele mõeldud magnetitega rasestumisvastane vahend 

Forbes.comi teatel süstitakse nanoosakesed vereringesse, kus need juhitakse magnetvälja abil munanditesse. Ühtlasi tekitab magnetväli rasestumisvastase vahendina mõjuvat soojust. Paljudel imetajatel asub munandikott madalamal just seetõttu, et spermatosoidid jahedas püsiksid. Pingul püksid võivad meeste jalgevahet liigselt soojendada ning nende viljakust vähendada. Nantongi Ülikooli teadlased ongi uurinud, kuidas munandeid saaks kunstlikult soojendada. Erilise aine süstimine munanditesse või nende laseriga soojendamine ei kõla just hubaselt, kuid verre süstitavad nanoosakesed on ohutud ning hiirtega tehtud katsed tõestasid, et nende kontratseptiivne mõju on ajutine.