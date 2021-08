SUHTE LÕPP TÕI RABAVAD NÕUDMISED: järelmaksuga kass ja kahe kodu vahet pendeldav koer 

Kiiruga asjad pakkinud Mari pidi kassi esiti mehe juurde jätma, sest kolis ajutiselt pinnale, kus elas allergik. Elujärje paranedes oli tal aga kindel plaan loomake enda juurde võtta. Mari eeldas, et mehel on sellest ükskõik, sest too ei arvanud kassist kunagi midagi, veel vähem oli tema eest hoolitsenud.