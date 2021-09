JUHUS VÕI MITTE? Kümme inimest räägivad, milliseid märke nad universumilt saanud on 

„Ma ei usu märkidesse, aga mu kohtingukaaslane küll. Me käisime koos lõunat söömas ja kuna meil oli nii tore, otsustasime hiljem koos ka õhtust sööma minna. Kuna ma tahtsin hea välja näha, otsustasin kontsakingi kanda. Ma olen väga kohmakas ja kukkusin kolm korda ning kriimustasin oma põlve. Hiljem läksime minu poole ja mu kaaslane vaatas mu põlve. Vannun, käsi südamel, et marrastus oli südamekujuline! Mu kohtingukaaslane on väga spirituaalne ja tavaliselt vältis ta täiskuu ajal väljas käimist, välja arvatud siis, kui ta pidi töötama. Meie kohting langes verekuule, mis tähendab tema jaoks veel suuremat ebaõnne, aga ta oli selle täiesti unustanud. Ta jäi ööseks ja põhimõtteliselt ei lahkunudki enam. See oli veidi üle viie aasta tagasi ja eelmisel kuul me abiellusime. Ta ütles, et teadis esimesest õhtust, et mina olen tema jaoks see õige ning universum andis talle kõikide nende märkidega litaka põsele, et ta sellest aru saaks.“