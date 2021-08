MUGAVUS RUULIB: kodukleidid teevad taas võidukäiku, kuid seekord palju põnevama nimega! 

Mugava lõikega kleidid on taas pilti toonud elustiilibränd Hill House, mis kutsub sellist rõivast Nap Dress'iks, mille eestikeelne vaste võiks olla tudukleit. Tegelikult ei ole selles riideesemes ju midagi uut, sest oleme seda naiste seljas näinud aastakümneid kui isegi mitte sajandeid – väidetavalt on see stiil alguse saanud just viktoriaanlikul ajastul kantud kleitidest.

„Tudukleidid on hästiistuvad ja naiselikud,“ ütleb CNN-ile Amanda Sanders, kes on Gwyneth Paltrow', Chris Rocki ja Jennifer Coolidge'i stilist. Tavaliselt on kleit ümber keha ainult dekolteepiirkonnas, kogu ülejäänud osa langeb vabalt, mis teeb sellest ideaalse suvise kleidi. Lisaks iseloomustavad riideeset suured puhvvarrukad ja pikk, kergelt kroogitud seelikuosa.

Kuigi tudukleidid võivad olla nii mugavad, et nendega saab ka magada, ulatub nende eesmärk öösärgist kaugemale. Tudukleidi ja sarnaste kodukleitide võlu on see, et need on üldjuhul piisavalt stiilsed, et neid kontoris kanda; piisavalt mugavad, et poes käia ja muid jooksvaid asju teha; ning piisavalt romantilised, et neid nädalavahetusel kohtingule minnes selga panna.