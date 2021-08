Makramee lummuses: tee endale ise kaunis kaelaehe! 

Öeldakse, et koroona tõi naistele tagasi armastuse küpsetamise ja käsitöö vastu. Eriti uhke kaarega võidukäiku teeb aga makrameetehnika, mida ülistavad juba pikemat aega vaat et kõik sisustus- ja moeajakirjad. Efektne sõlmitud kaelakee sobib kandmiseks igal aastaajal, nii avara dekoltee kui ka kõrge kaelusega ning kaunistab kohe kindlasti igas vanuses naist. Kindel on seegi, et nii efektset ehet kandes komplimentidest ei pääse.