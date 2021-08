Luuletaja ja kirjamees Madis Tross ajab taga putukaid: ainuüksi toatingimustes olen pildistanud 61 eri liiki 

Madise (62) nägu on võrreldes tema loominguga vähem tuntud. No kes siis ei teaks Kare Kauksi ja Mahavoki kunagi kuulsaks lauldud ja klassikaks saanud hitte „Mägede hääl“, „On läinud aastad“, „Suletud silmadega“ jt, rokkooperit „Hing ja iha“, muusikali „Tähtede poole“ või juhtunud teatris vaatama tema näidendite lavastusi. Igapäevatööd on mees samuti teinud mitmel alal – töötanud rahvaloomingu maja teatriosakonnas, juhtinud ajalehe Rahva Hääl reklaamiosakonda ja Eesti Päevalehe eriprojektide osakonda ning teinud ohtrasti ajakirjanikutööd.