LUGEMISSOOVITUS | Raamat, mis julgustab elama unistuste elu 

Glennon Doyle’i teos „Taltsutamatu“ (Helios, 2021) on aus pilguheit menuka kirjaniku hingeellu. Ta räägib, kuidas võttis lõpuks südame rindu, lahutas oma abikaasast ning abiellus naisega, kellesse ta on ka aastaid hiljem veel sama armunud kui esimest korda kohtudes. Samuti puudutab ta oma aastatepikkust sõltuvuse küüsis olemist ning lapsena buliimia käes vaevlemist. Kuid raamatust jääb kõlama mõte, et me kõik saame oma elu paremaks muuta, kuid peame selle otsuse vastu võtma ise – keegi teine seda meie eest otsustada ei saa.

Ta kirjutab: „Kui elad enesekindlana, rullub ülejäänud elu lahti täpselt nii, nagu ette nähtud. See ei ole alati mugav. Mõni tunnustab su vaprust, teised ei tunnusta. Mõni saab aru ja sa meeldid neile, teistega on vastupidi. Aga see, kuidas teised su enesekindlusele reageerivad, pole sinu asi. Sinu asi on jääda endale ustavaks. Nii tead alati, et need, kellele sa meeldid ja kes sind armastavad, ongi tegelikult sinu inimesed. Sind ei sunnita kunagi peitma või näitlema, et inimesi enda ligi hoida, kui sa ise ei peida ega näitle, et neid enda poole võita.“ (lk 89)