KATKEND RAAMATUST | Kuidas liikuda edasi pärast armastatud inimese kaotust? 

Avaldame teosest „Pärast sind“ (Rahva Raamat, 2021) katkendi.

Kaminasimsil on kaks kaarti. Üks on minu vanematelt, kes soovivad mulle palju õnne sünnipäevaks. See „parimad soovid” emalt on valus nagu torkehaav. Teine on minu õelt, kes pakub, et ta võiks koos Thomiga nädalavahetuseks külla sõita. See on pool aastat vana. Automaatvastajas on kaks teadet, üks hambaarstilt. Teine mitte.

Tere Louisa. Jared siin. Me kohtusime Dirty Duckis. Maandusime pärast sinu pool… (summutatud ja piinlik naer). Ma siin mõt­le­sin… Et väga tore oli. Äkki teeks uuesti? Minu number on sul olemas.

Kui pudelis pole enam midagi, siis kaalun uue toomist, aga ma ei taha enam välja minna. Ma ei taha, et 24 tunni toidupoe Samir jälle minu ja mu lõputute Pinot Grigio pudelite üle nalja viskaks. Ma ei taha kellegagi rääkida. Olen äkitselt surmväsinud, aga see on selline peadpööritav kurnatus, mis ütleb, et kui ka voodisse lähen, siis magama ma ei jää. Mõtlen hetkeks Jaredile ja tema kummalise kujuga sõrmeküüntele. Kas mind häirivad kummalise kujuga sõrme­­küüned? Põrnitsen elutoa tühje seinu ja mõtlen, et mul on lihtsalt värsket õhtu vaja. Ma tõesti tahan värsket õhku. Teen esikuakna lahti ning ronin ebakindlalt mööda tuletõrjeredelit üles, kuni jõuan katusele.

Kui ma üheksa kuu eest esimest korda siin käisin, näitas kinnisvaramaakler, et eelmised üürilised olid endale üles väikese terrassi teinud, sinna paar plekist lillepotti ja pisikese pingi sättinud. „See pole muidugi ametlikult sinu oma,„ ütles ta. „Aga ainult sinu korteril on sinna otsene ligipääs. Minu meelest see on päris kena. Siin saaks isegi pidu pidada!“ Ma olin talle otsa vaadanud ja imestanud, et kas ma näen tõesti välja nagu inimene, kes korraldab pidusid.

Lilled on ammu ära kuivanud ja surnud. Ma pole kuigi hea hooldaja. Nüüd seisan katusel ja vaatan Londoni vilkuvat pimedust. Minu ümber elab, hingab, sööb ja vaidleb miljon inimest. Miljon elu, mis on minust täiesti eraldiseisvad. See on imelik rahu.