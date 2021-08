KATKEND RAAMATUST | Näiliselt iseendaga vastuolus olev teejuht lootusega seotud probleemidesse 

Ja see töötas! Lühikeseks ajaks täitis tema surm muidu banaalsed ja tühjad kogemused tähtsuse ja tähendusega. Ja see tähendus andis mulle lootust. Sa oled ilmselt isegi midagi sarnast kogenud pärast endale lähedase inimese siitilmast lahkumist. See on tavaline tunne. Räägid endale, et elad edaspidi nii, et su lähedane oleks uhke. Räägid endale, et pühitsed oma eluga tema oma. Räägid endale, et see on oluline ja hea asi.

Ja see „hea asi” on see, mis päästab meid hetkedel, kui tunneme eksistentsiaalset kabuhirmu. Ma käisin ringi ettekujutusega, et vanaisa käib mul kannul nagu üks väga uudishimulik kummitus, kes pidevalt mu tegemisi jälgib. See mees, keda ma tema eluajal vaevu tundsin, oli nüüd äärmiselt huvitatud sellest, kuidas mu mataeksam läks. See oli täiesti ebaratsionaalne.

Meie psüühed konstrueerivad taolisi narratiive – neid enne-ja-pärast lugusid – alati, kui miski neile liiga raske on. Ja isegi, kui see muutub põhjendamatuks või lausa hävituslikuks, tuleb meil neid lootuselugusid elus hoida, sest need on ainus tasakaalustav jõud, mis kaitseb meid Ebamugava Tõe eest.7

Need lootuselood annavad elule eesmärgi. Need ei väida ainult, et tulevikul on midagi paremat pakkuda, vaid et on võimalik välja minna ja see ka saavutada. Kui inimesed patravad vajadusest leida „elu mõte”, siis mida nad tegelikult silmas peavad, on see, et nad on kaotanud selguse selles, mis neile tähtis on; selles, mis võiks olla väärt nende piiratud aega siin elus; selles, millele loota. Neil on keeruline näha, mis nende elu enne-ja-pärast peaks olema.

See ongi see keeruline osa: leida oma enne-ja-pärast. See on keeruline, sest me ei saa kunagi kindlalt teada, kas oleme täppi pannud. Seepärast suunduvadki inimesed karjas religiooni rüppe – sest religioonid teadvustavad seda igavese teadmatuse seisundit ja nõuavad inimeselt sellele vastu astumiseks usku. See võib olla ka põhjus, miks usklike seas on palju vähem depressiooni ja enesetappe kui uskmatute seas: nende usk kaitseb neid Ebamugava Tõe eest.

Aga lootuse lood ei pea olema religioossed. Need võivad rääkida millest tahes. See raamat on minu väike lootuseallikas. See annab mulle eesmärgi, mõtte. Ja lugu, mille selle lootuse ümber ehitanud olen, on see: ma usun, et see raamat võib kedagi aidata; et see võib teha nii minu elu kui ka maailma natuke paremaks.

Kas ma tean seda kindlalt? Ei. Aga see on minu väike enne-ja-pärast lugu, ja ma jään sellele kindlaks. See aitab mul voodist üles saada ja elu suhtes elevust tunda. Vähe sellest, et see pole halb asi – see on ainus asi.