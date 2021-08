LUGEMISSOOVITUS | Kui jooksmine inspireerib looma 

Haruki Murakami alustas kirjutamisega 1981. aastal, kui ta oli 32aastane. Umbes samal ajal hakkas ta ka jooksmas käima. Tänaseks on ta osalenud kümnetel maratonidel ja end viimse piirini proovile pannud. Oma esseedes mõtiskleb ta, mida jooks talle kui kirjanikule tähendab ning kuidas jooksmine ja kirjutamine sarnased on. Muu hulgas leiab sealt ka filosoofilisemaid mõtteid, näiteks räägib autor, kuidas tema meelest peaksid inimese elus valitsema prioriteedid: „Sa pead teadma, mis järjekorras ja kellega sa oma aega ja energiat jagad. Kui sa seda endale selgeks ei tee, pole su elus piisavalt fookust ega teravust.“ (lk 44) Raamatut lugedes saab selgeks, et kirjanik elab oma elu väga kindlate reeglite järgi, mis on kindlasti ka tema niivõrd suure edu üheks põhjuseks.