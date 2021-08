„MÕTTEKOHT“ | Kuidas hirmu enda heaks tööle panna? 

Inimesed on harjunud tundeid lahterdama headeks ja halbadeks ning hirm, mis tekib mingit hädaohtu tunnetades, on esmapilgul mõeldes kahtlemata sinna halvema poole kalduv. Kas hirm on aga päriselt ka alati halb? Mis hirm üldse on ja kas hirmu on võimalik kuidagi enda heaks ära kasutada?