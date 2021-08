VAU! Andeka meigikunstniku looming võtab silme ees virvendama 

Praegu Vancouveris elav Mimi Choi räägib ajakirjale Vogue, et hakkas ilu hindama tänu oma sünnikohale. „Ma sündisin Macaus, mis on endine Portugali koloonia Hong Kongi lähedal. See on kontrastide linn, sest seal on nii Euroopa kui ka Hiina mõjutusi. Lapsena võtsin seda enesestmõistetavana, aga praegu kodukohta naastes meenub mulle, kui palju on maailmas ilu, seda ka väga ootamatutes kohtades. Olen hakanud ilu nägema kõiges enda ümber, kaasa arvatud ebatäiuslikkuses ja negatiivsetes emotsioonides. Mul on väga lihtne inspiratsiooni ammutada ja meik annab mulle võimaluse oma loomingulisust väljendada.“