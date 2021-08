Lugejakiri | sõbranna ajab ligi mu vennale, kel naisega kodus suured tülid 

„Mu vend on naisega koos olnud juba keskkoolist saadik. Neil on kaks toredat last ja ilus kodu, aga viimasel paaril aastal rohkem tülisid ja arusaamatusi. Sain suvel 30aastaseks ja korraldasin suure peo meie vanemate talus. Peole olid sõpradele ja tuttavatele lisaks kutsutud ka mu sugulased. Seal mu kolleegist sõbranna ja vend tutvusid lähemalt. Märgin ära, et vend on minust 7 aastat vanem,” selgitab Liis.

„Väike flirt paistis isegi minuni. Nägin ka oma armukadedat vennanaist. Kuigi vend on mul naljamees ja üldse loomult flirtiv, siis mu sõbranna oli ta kuidagi liiga lähedane. Aga peohoos keegi ka liialt ei süvenenud. Igatahes hiljem jõudsid mu kõrvu kuuldused, et venna ja sõbranna on linna peal autoga tiirutamas käinud. Korduvalt... Ei osanud midagi mõelda ega teha, aga jutud läksid täpsemaks ja võib arvata, et nende flirt jõudis kaugemale. Kodus läksid vennal asjad veelgi kehvemaks. Praegu üürib korterit ja on perest eemal. Räägib kõigile, et armastab naist, aga tahab tunda end elavana. Ju mu sõbranna pakub seda viimast. Sõbrannal on eelmisest suhtest laps ja ta on vallaline. Ta ehk isegi loodab enamat, aga seda ma küll usun, et minu vennast tema meest ei saa. Mu vennale meeldivad palju volüümikamad naised, kui seda on mu sõbranna. Praegu vahelduseks ehk jah... Olen üritanud ka sõbrannaga sel teemal jutule saada, aga ta viib jutu mujale, viskab nalja jne.”