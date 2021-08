Lugejakiri | Pensionärist isa veab koju võõraid naisi ja kulutab raha 

„Mõni on päris tore, aga teise puhul ei saa küll aru, et miks ometigi. Ega ma isa elu ei tahagi kontrollida, aga mingid piirid ja eetilisus võiks olla. Kogu pensioni kulutab naiste ja ürituste peale, et siis nädal pärast pensionit võtta laenu ja tulla meilt raha küsima. No ei ole see õige asi. Meile ta elamise eest midagi ei maksa, aga toidulaud on meist eraldi. No peaks ju jääma elamiseks küll raha, kui naiste ja alkoholi peale niivõrd palju ei kuluks,“ arvab Maarika.

„Kusjuures ma kahtlustan, et mõni neist naistest ikka aimab küll, et ju vanamehel veel on keegi, sest nad on tõesti kõik nii graafikusse sätitud. Naised minu isast ikka nooremad. Isa natuke lonkab mul küll, aga muidu näeb täitsa hea välja. Aga neli naist korraga – see käib noorematele meestele kah üle jõu! Ja käigu need naised, aga kuidas sellises eas mees ei suuda oma rahade üle kontrolli pidada. Ma mehega ise juba arutasin, et kust me teame – äkki mõni naine paneb raha endale kõrvale. Ja koroonaviirust kah ei pelga, kuigi on õnneks vaktsineeritud ikka. Kinnitust on saanud väide, et vanainimesed on nagu lapsed. Muudkui käi ja muretse, sest ise käitub ta täiesti vastutustundetult!”