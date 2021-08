Lugejakiri | Kuidas saada vanaema hooldekodusse, kui ta ise sinna minna ei taha?! 

„Ema käib veel tööl, aga ta tervisele on raske füüsiline koormus juba jälje jätnud. Ma saan täitsa aru, et ta ei jaksa igapäevaselt veel enda ema juurde joosta toitu tegema ja koristama. Ja see ei aita ju ka juhul, kui vanaema pliidi sisse unustab. Nii võime temast üldse ilma jääda. Või kui ta komistab ja kukub kuhugi. Pole ju ka võimatu, et ta olukord võib halveneda ja ta tänavale ekslema läheb. Ma ei taha sellele mõeldagi. Oleme üritanud sugulastega seda kõike vanaemale selgitada, aga ta raiub kindlalt vastu, et tema oma kodust lahkuda ei kavatse. Ütles, et on nõus pigem nälga surema või surnuks kukkuma, aga hooldekodusse ei taha minna. Me pakkusime, et käime koos temaga neid vaatamas, aga ta pelgab, et heidame ta esimesest uksest sisse ja jätamegi sinna. Nii ei oleks! Samas on hetki, mil ta ise ütleb, et kahekorruseline maja on talle ikka liig. Teisel korrusel ta enam ei käi. Jalad ei kuula ju ka alati nii hästi enam sõna,” selgitab Merike muret vanaema pärast.