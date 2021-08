Lugejakiri | Piinlik vaadata: miks inimesed kannavad valgeid rõivaid, kui need on plekilised ja määrdunud?! 

„Olen korduvalt kohanud naisi, kes riietunud üleni valgesse. Ja eranditult olen ma neile lähenedes olnud ärritunud. Piinlik vaadata! Viimati nägin üht noort naist ehk kahekümnendate alguses. Tal olid jalad valged dressid ja valge jakk. Pikad lahtised juuksed ja pikad küüned. Miks see kõik mulle meelde jäi? Kohtusime kinos ja tema kummardus minu ees snäkkidele kastet laskma. No ja minu paljastas see tema väga plekiliste pükste tagaosa. Kohviplekid, mingi mari ja sõrmed – need olid suuremad ja esimesed, mis silma hakkasid. Miks siis üldse kanda valget, kui ei suuda seda puhtana hoida?!” imestab Kaidi.

Mõni nädal enne seda kohtas Kaidi pitsabaaris kutti, kes autoga paarutades olla asutuse ette saabunud.

„Tähelepanu tahtis ja sai, aga mitte positiivses mõttes. Oli samuti valgetes dressides. No eemalt tundus nii. Kui sisse astus ja oma tellimuse võttis, siis kaks lauda eemalt oli näha, et põlvel suur plekk. Mõlemad põlved oli ebaloomulikult palju ka väljaveninud. Taga olid porist jäänud suured pritsmed. Peas vasardas küsimus, et miks ta ometigi kannab valget...”

„Valgeid rõivaid kandes pead leppima, et seisad igal pool püsti ja teed igat liigutust poole aeglasemalt, et mitte end määrida. Või tuleb olla lihtsalt Linnar Priimägi, kes tõesti kannab valge välja ja suudab seda ka puhtana hoida,“ leiab Kadi ja lisab: „Jalanõude puhul ei oleks see tuhmunud või määrdunud valge nii häiriv, aga riietusel lihtsalt hakkab silma.“

Kaidi sõnul julgeks tema valget kanda ehk ainult enda pulmas ja võibolla suvepeol, mis ei kesta kaua.