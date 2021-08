Lugejakiri | Mu mehe kodu on täis pilte tema eksist ja lapsest 

„Mees tegi ettepaneku, et võiksin tema juurde elama kolida. Olen seal öösiti olnud, aga päris kõhe tunne on. Korter on ilus ja igati kena – nagu ka meie suhe. Aga mind häirib üks asi selle kõige juures... Mehe korter on endiselt täis ta eksi pilte ja neist koos tehtud perepilte,” kurdab 25aastane Annely.

„Mul endal lapsi ei ole, aga saan aru, et mehel on fotod ta lapsest. Isegi perepilte ei peaks minu arust pärast lahku kolimist enam seintel demonstreerima. See elu ja suhe on ju läbi. Aga temal on pilte lapsega, perepilte, tema ja eks koos. Ja mitte üks elutoas, vaid igas toas on fotod seintel ja mööblil. Isegi koridoris on fotod,” selgitab Annely, mis teda häirib.

Annely sõnul pole tal lapsest tehtud piltide vastu midagi.

„Eksist peaksid kõik need fotod kaduma, et mina saaksin seal korteris temaga elada. Kummaline on see, et ta ise selle peale pole tulnud. Ma pole talle ka seda veel öelda julgenud. Äkki ta plaanib enne mu kolimist ise seda teha ja ikkagi on taibanud, et nii ei sobi?! Kui ma selle arvamisega eksin, siis kolin ma sinna kõigi nende piltide keskele. Ja jaurama hakata on siis ka nõme. Kui praegu ütlen, siis võin ka mõjuda ründavana. Ma saan ju aru, et enne oli elu, aga koos tahame edasi luua uue. Ja ikkagi puhtalt lehelt. Lapsel on tema juures oma tuba ja see on mulle ka okei. Korra kuus veedaks ta iga nädala meiega. Kui ta tahab omas toas hoida ema pilti, siis olgu. Aga elutoas televiisori ees ei tahaks ma neid näha. Võime meist kolmekesi uued pildid teha ja korterisse asetada. See oleks ka täitsa kena,” leiab Annely.

Sõbrannadega oma muret arutades tõusis teemaks ka see, et äkki on mehel veel eksi vastu tundeid.